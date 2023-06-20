الشتيوي: إحاطة باتيلي كاذبة ومضللة وترسخ الانقسام في ليبيا

اعتبر المترشح للانتخابات الرئاسية، إسماعيل الشتيوي، أن ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، “كذب وتضليل وترسيخ لفكرة الانقسام في ليبيا”.

وقال الشتيوي، عبر حسابه على “فيسبوك”: ”أدعو جميع الأخوة المترشحين للانتخابات الرئاسية بتوجيه مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة، مطالبين فيها بسحب مندوبه في ليبيا المدعو عبدالله باتيلي”.

وأضاف؛ “وذلك لاحاطاته المضللة والكاذبة لمجلس الأمن، مما يرسخ الانقسام في ليبيا، والتقليل من أهمية ما توصلت إليه لجنة 6+6″.

وختم موضحًا أن باتلي متحيز بشكل واضح ” لاستمرار حكومة آل دبيبه في حكم ليبيا”.