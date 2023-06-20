النعاس: الحل الوحيد للأزمة الليبية هو الذهاب إلى انتخابات تشريعية فقط

ليبيا – زعمت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس أن ما يجمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة” هو تغيير السلطة التنفيذية بحجة الانتخابات لكن في حقيقة الأمر هما لا يريدان الذهاب إلى العملية الانتخابية.

النعاس أشارت في حديث لموقع “عربي21” إلى أن تقارب الطرفين يؤكد أن مباحثات حفتر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة فشلت، وبالتالي فالطريقة الوحيدة لإزاحة الدبيبة هي بتغيير الحكومة وهذا يحقق لهما عدم الذهاب للانتخابات في المدى القصير، وفقا لقولها.

ولا تعتقد النعاس أن يكون حفتر وعقيلة قادرين على تنحية الدبيبة ،فهو فهم اللعبة وأصبح ماهرا في إدارتها، وفق تعبيرها.

وتابعت بأن ما يحدث يؤكد أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا وللتخلص من كل المسيطرين على المشهد والمعرقلين لتحقيق مطلب الشعب الليبي، هو الذهاب إلى انتخابات تشريعية فقط.