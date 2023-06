5 أطفال من مرضى ضمور العضلات ينقلون للعلاج في مصر

أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية استمرار نقل أطفال مرضى ضمور العضلات إلى مصر لتلقي العلاج.

وبحسب منصة “حكومتنا” التابعة لرئاسة الوزراء نقل الجهاز حتى الآن 5 أطفال من مرضى ضمور العضلات من مطاري معيتيقة وبنينا إلى مصر الشهر الجاري.

وفي نهاية مايو الماضي وقع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية اتفاقية تفاهم مع مركز الطب العالمي بمصر لعلاج 10 أطفال تحت عمر العامين، من مرضى ضمور العضلات داخل مصر.

وتأتي هذه الاتفاقية عقب تخصيص حكومة الوحدة الوطنية 115 مليون دينار، لصالح جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية لتغطية علاج مرضى ضمور العضلات.

وكان مجلس الوزراء قد نقل اختصاصات العلاج في الخارج من وزارة الصحة إلى جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وذلك بموجب قرار رقم (164) لعام 2022.

المصدر: منصة “حكومتنا” التابعة لرئاسة الوزراء

