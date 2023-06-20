وزارة المالية الليبية تبدأ توزيع حوافظ مرتبات شهر يونيو

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بدء توزيع حوافظ مرتبات شهر يونيو لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة.

وجاء ذلك في بيان مقتضب على صفحة وزارة المالية، في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

والأحد، أحالت الوزارة أذون الصرف الخاصة مرتبات يونيو إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف.

والأسبوع الماضي، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة بصرف مرتبات شهر يونيو قبل عيد الأضحى لجميع العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة.

وأصدر الدبيبة تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، ومنحة الأبناء عن أشهر (أبريل – مايو – يونيو)، قبل العيد أيضاً.

وحسب آخر بيانات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بلغ الإنفاق على الرواتب 22.7 مليار دينار، بما يمثل 71% من إجمالي الإنفاق العام، البالغ 32.1 مليار دينار حتى نهاية مايو الماضي