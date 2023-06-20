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العرفي: إن إحاطة “باتيلي” لا تقدم ولا تأخر والحل في ليبيا بيد مجلسي “النواب والدولة”

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي” لا تقدم ولا تأخر
والحل في ليبيا بيد مجلسي النواب والدولة بدون أي حلول خارجية.

وبين العرفي، أن مجلسا النواب والدولة أكدا على دعمهم لمخرجات لجنة 6+6 بما في ذلك الإسراع في إجراء انتخابات، و لا يحق لباتيلي بأن يتدخل في الشأن الليبي ويعتبر تدخله سافراً وغير مقبول.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الحوار سيكون “ليبي ليبي” دون أي تدخل خارجي بعد توقيع اتفاقية تعاون وتبادل خبرات بين مجلس النواب الليبي ونظيره المصري.

الوسوم

المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي عبد المنعم العرفي عضو مجلس النواب لجنة 6+6 ليبيا مجلسي النواب والدولة

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الوطن الليبية

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