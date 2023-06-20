الميسوري: باتيلي لا يقدم سوى المزيد من المغالطات وتعميق الفرقة بين الليبيين

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، صفوان الميسوري، ان المبعوث الأممي لليبيا، عبد الله باتيلي، لا يقدم أي شيء سوى المزيد من التشويش والمغالطات وزيادة الفرقة بين الأطراف الليبية.

وقال الميسوري، في منشور عبر «فيسبوك»: “إشارة أخرى. باتيلي يتأرجح ما بين سياسي مشكوك في نزاهته وواعظ أخلاقي لا يصدقه أحد، فهذا المبعوث الذي كان يختبئ وراء شعار الانتخابات، قال كل شيء اليوم إلا الحقيقة خصوصاً فيما يخص مخرجات 6+6 في بوزنيقة”.

وأضاف “باتيلي، لا يُمكن أن يقدم أي شيء سوى المزيد من التشويش والمغالطات وزيادة الفرقة بين الأطراف الليبية بعد أن بدأت في الاقتراب، وما عليه سوى الاستقالة والرحيل حفاظاً على رصيد مهني مزعوم حافظ عليه أكثر مما ينبغي”.