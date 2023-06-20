باتيلي: بحثت مع المشري القضايا الناتجة عن الإطار القانوني للانتخابات

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه بحث مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري القضايا القانونية والفنية والسياسية التي نتجت عن الإطار القانوني للانتخابات الذي اقترحته لجنة 6+6.

وأضاف باتيلي في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” “اعتبرنا مخرجات لجنة 6+6 خطوة مهمة إلى الأمام واتفقنا على الحاجة إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية المعنية بهدف تأمين اتفاق سياسي شامل وملائم بين كل الفرقاء الرئيسيين في ليبيا.

وكان باتيلي قال في إحاطته أمم مجلس الأمن إن القضايا الرئيسية بشأن القوانين الانتخابية في ليبيا ما تزال موضع خلاف شديد مشيرا إلى تحديد أربع قضايا خلافية رئيسية هي شروط الترشح بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية، والأحكام التي تنص على جولة ثانية إلزامية من الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل المترشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، وأيضا الأحكام التي تنص على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وكذلك الأحكام القاضية بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات.