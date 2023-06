“ميثاق الأخوة” يجمع ورشفانة ومصراتة على حرمة الدم ورفض عسكرة الدولة

وقع ممثلو مدينتي مصراتة وورشفانة “ميثاق الأخوة”، وذلك بحضور كافة مكوناتهما المدنية والسياسية والعسكرية والاجتماعية.

وينص “ميثاق الأخوة” على التزام المدينتين بمبادئ ثورة 17 فبراير وأهدافها وتوحيد الصف سياسياً وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً وعسكرياً.

وشدد “ميثاق الأخوة” على أهمية نبذ الإرهاب والعنف والتطرف وخطاب الكراهية وحرمة الدم الليبي، والعمل على إيجاد مصالحة وطنية شاملة مستندة على قانون العدالة الانتقالية.

وأكد “ميثاق الأخوة” أهمية بناء دولة ليبيا على أساس العدالة والمساواة بين الليبيين، وشدد على مدنية الدولة ورفض عسكرتها والتداول السلمي على السلطة.

المصدر: بلدية مصراتة

