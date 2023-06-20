البعثة الأممية: مستمرون في دعم المفوضية العليا لإجراء الانتخابات الليبية

أجرى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ريزدون زينينغا، الأحد الماضي، مع عدد من ممثلات وممثلي النساء والشباب من كافة أنحاء ليبيا لمناقشة ملاحظاتهم حول نتائج لجنة 6+6.

وأكد زينينغا، بحسب بيان نشرته البعثة، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، أن البعثة قدمت الدعم الفني للجنة (6+6) وأنها مستمرة في دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتمكين من إجراء الانتخابات.

وأوضح أن الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، يواصل مساعيه الحميدة لمساعدة جميع الأطراف على إيجاد حل.

وأعرب المشاركون عن بواعث قلقهم من كون مشاريع القوانين الانتخابية المقترحة غير قابلة للتنفيذ، ومن احتمال اختطاف العملية السياسية قصد الحؤول دون إجراء الانتخابات.

كما عبروا بالإجماع عن رغبتهم في إنهاء حالة الانسداد السياسي والمراحل الانتقالية.