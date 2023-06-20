“القطراني” يؤكد على ضرورة دعم الحركة العامة للكشاف والمرشدات

الوطن/متابعات

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني بعدد من قائدات حلقة الزهرات بمفوضية بنغازي للكشاف والمرشدات وذلك بمكتبه بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي ، بحضور وزير الاستثمارعلي السعيدي ، ووزير التربية والتعليم جمعة الجديد.

واستعرض وفد المفوضية أهم مناشط والحملات التطوعية للمفوضية ، والاستعدادات للمشاركة في إقامة مخيم للمفوضية في العاصمة المصرية القاهرة في شهر يوليو القادم.

كما أطلع الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء على العقبات التي تواجه المفوضية خاصة فيما يتعلق بصيانة مقر المفوضية بمدينة بنغازي حتى تتمكن الحركة من أداء رسالتها واستمرار مناشطها التطوعية .

وأكد القطراني على دعم الحكومة الليبية للحركة العامة للكشاف والمرشدات؛ لدورها الوطني والتربوي في تأهيل القادة الشباب وتنميتهم بدنيًا وثقافيًا، مشيدًا بالدور الإنساني التي تقوم المفوضية لأكثر من ستين عام، لاسيما خلال الكوارث والأزمات والحروب باعتبارها حركة تطوعية وغير ربحية تعتمد على دعم مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها واستمرار مناشطها الإنسانية.

كما أصدر تعليماته العاجلة بضرورة صيانة مقر المفوضية في مدينة بنغازي بشكل عاجل .