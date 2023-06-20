مجلس النواب يوضح موعد مناقشة مقترح القوانين الانتخابية

قال رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، أمس، إن الأزمة الليبية سيكون حلها ليبيًا، مؤكدًا أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستورى الثالث عشر وجرى من خلاله تشكيل لجنة (6+6) المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف عقيلة صالح، في كلمته خلال جلسة المجلس، في بنغازى، بحضور المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب المصرى، أن المجلس يعمل مع المجلس الأعلى للدولة على تشكيل حكومة تتولى زمام الأمور حتى تحقيق الاستحقاق الانتخابى في أقرب الآجال.

وأشاد رئيس مجلس النواب الليبى بدور مصر المحورى في الملف الليبى، والعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

كما أثنى «عقيلة» على عمل لجنة (6+6) من أجل تقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متمنيًا استمرار أعضاء اللجنة في التشاور بشكل يؤدى إلى الأمن والاستقرار الشامل بين الليبيين.

في سياق متصل، أحاط رئيس مجلس النواب الليبى، أمس، الأمم المتحدة بشأن تسلم المجلس نتائج اجتماع لجنة (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية.

وقال «عقيلة»: «المجلس تسلم نسخة مقترح القوانين الانتخابية، قدمها النائب جلال الشويهدى»، مضيفًا: «تسلمنا نسخة مقترح القوانين، سنناقشها بعد عيد الأضحى»، حسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية.