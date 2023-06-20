الأبلق: إحاطة باتيلي تشخيص لحالة عدم التوافق بين الأطراف وعدم قدرة لجنة “6+6” على إنهاء الأزمة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان، إن إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن تشخيص لحالة عدم التوافق بين الأطراف، وقوانين لجنة 6+6 لن تنجح في إجراء انتخابات تنهي الأزمة الليبية.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أضاف:” أن باتيلي أشار في إحاطته إلى بعض القضايا المعيبة في الإعلان الدستوري الثالث عشر، بالإضافة إلى شروط الترشّح للانتخابات الرئاسية ومسألة إجراء جولة ثانية في حال الحسم من الجولة الأولى”.

وأوضح أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية في الوقت الراهن غير واقعي وربطها بالانتخابات التشريعية غايته بقاء الوضع الحالي على حاله لأن الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي لا ترغب في المغادرة.

وأشار الأبلق إلى أن البعثة والأطراف الدولية الفاعلة لم ترحّب بما توصّلت له لجنة 6+6 في بوزنيقة وأن مفوضية الانتخابات قدّمت ملاحظات فنية وجوهرية على ما توصّلت له اللجنة.

الأبلق لفت إلى أن تأخّر عقد المؤتمر الصحفي إلى ساعة متأخرة نتيجة التدخّلات والضغوطات التي مُورست، وعدم حضور عقيلة صالح وخالد المشري المؤتمر الصحفي على الرغم من ذهابهما للمغرب بغية حضور المؤتمر والإعلان عن الانتهاء من القوانين الانتخابية.