اليابان: ندعم كافة الجهود لإجراء الانتخابات في ليبيا

أكدت دولة اليابان، دعمها الكامل لكافة الجهود التي تسهم في إجراء الانتخابات في ليبيا، معلنة رغبتها في تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ورئيس الديوان ناصر جبريل.

ووفق بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن المجلس الرئاسي، قال المجلس إن القائم بالأعمال الياباني قدم خلال اللقاء إحاطة للكوني عن رغبة بلاده تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وأشاد بجهود المجلس الهادفة إلى تحقيق الاستقرار، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد الكوني أهمية العلاقات الليبية اليابانية وضرورة تطويرها في عديد المجالات، لا سيما الاقتصاد والتقنية والتعليم للاستفادة من خبرة اليابان في هذه المجالات.