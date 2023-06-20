أبوزريبة يبحث مع مدير أمن بنغازي الأوضاع الأمنية بالمدينة

الوطن| رصد

اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة”في مقر الوزارة بمدينة بنغازي، مع مدير مديرية أمن بنغازي، اللواء نوري الساعدي.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي، والتحديات التي تواجه المديريِّة، كمَا تم استعراض الإجراءات الأمنية المتخذة لحفظ الأمن والنظام العـام، وذلك في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وبحث الاجتماع العمل داخل المديرية وكيفية دعمها والمشاكل التي تواجهها وحلها، إضافة إلى إعداد والتشديد على الخطة الأمنية لحمايةالمدينة وأهلها خلال عطلة عيد الأضحـى.

وأكد أبوزريبة على حرص الوزارة على توفير الأمن وَالاِستقرار فِي المدينة، وَتعزيز دور الجهات الأمنية فِي حفظ الأمن وَالنظام العَـام. كمَاأشار إلى أن الأمن وَالاِستقرار يعدان أولوية قصوى، وَأنه سيتمَّ تزويد المُديريِّة بِكـافة الموارد اللازمة لتحسين أدائها وَتعزيز دورها فِي العملالأمني داخل المدينة.

ومن جانبه، أعرب مدير مديرية أمن بنغازي عن استعداد المديرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام العام فِي المدينة، وتعهد بتكثيف الجهود الأمنية وتطوير الإجراءات الأمنية لِضمان تحقيق الأمن والاستقرار بالمدينة.