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وزارة الخارجية تبحث استئناف عمل الشركات اليابانية في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحثت وزارة الخارجية، ممثلة في مدير إدارة آسيا وأستراليا في الوزارة، مع القائم بالأعمال الياباني لدى ليبيا “ماسكي امديرا”، عودة الشركات اليابانية واستئناف عملها في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم القائم بالأعمال الليبي في اليابان، وعددُا من مديري الإدارات في المؤسسة الوطنية للنفط، وعن الجانب الياباني عدة مؤسسات تمثل اقتصاديات الطاقة IEEJ ومركز JIME   و 5 مؤسسات يابانية حكومية و 16 شركة في مجال النفط والخدمات المسانده بحضور 41 مشاركًا بحسب منصة “حكومتنا”.

وتمحور الاجتماع، حول عودة الشركات اليابانية العاملة في مجال النفط والغاز، من خلال عمليات البحث والاستكشاف، ومناخ الأعمال والاستثمار في النفط والغاز، ودعوة الشركات اليابانية المهتمة بخطط التنمية والتطوير، إلى جانب تدريب الكوادر الليبية العاملة في قطاع النفط والغاز.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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