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حكومة الوحدة ترسل مساعدات طبية إلى السودان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، وصول طائرة ليبية تحمل مساعدات طبية إلى السودان.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المساعدات تأتي في إطار مساندة دولة ليبيا للشعب السوداني الشقيق وانطلاقاً من المسؤولية الأخوية والإنسانية لهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرة حطت اليوم بمطار بورتسودان، وتحمل 14 طنًا من المساعدات الطبية العاجلة مقدمة من حكومة الوحدة، وذلك لدعم خطط الجهود الإنسانية في السودان.

وجددت الوزارة حرص دولة ليبيا على دعم المساعي الدولية لاستتاب الأمن والاستقرار في جمهورية السودان الشقيقة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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