الخارجية تبحث مع الأمم المتحدة جهود متابعة أوضاع النازحين

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نائب الممثل الخاص والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون جهود متابعة أوضاع النازحين، تزامناً مع جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالنازحين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة ناقش إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة والتقدم المحرز فيه.

وجرى أيضا خلال اللقاء مناقشة الاجتماع رفيع المستوى المزمع عقده في طرابلس لتوحيد الجهود تحت مظلة التنمية المستدامة.