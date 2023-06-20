ليبيا الان

بوشناف ينتقد إحاطة باثيلي أمام مجلس الأمن ويطالبه بالمضي في مهمة الدعم فقط في ليبيا وإما ترك الليبيين في حالهم

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

قال، مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، إن إحاطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، أمام مجلس الأمن الدولي، شابها الغموض، وإنه “فتر حماسه لإجراء الانتخابات”.

وأضاف بوشناف، أن باثيلي، “تطرق إلى كل مناحي الحياة في ليبيا حتى ما هو خارج مهمته”، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية والقضائية تؤدي واجباتها ومن غير المقبول بالمطلق التعقيب عليها إلا وفقا للتشريعات الليبية.

وقال بوشناف، إن “مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم هي المساعدة فقط لا ممارسة الهيمنة والخروج، عما هو موكول لها”.

وأضاف، “أدعو عبدالله باثيلي إما أن يمضِ في مهمته للدعم وإما أن يترك الليبيين في حالهم، وسنصل حتما إلى استعادة وطننا وبناء دولتنا”.

عدد المشاهدات: 9

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك