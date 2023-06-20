السايح يبحث مع سفير ألمانيا استعدادات المفوضية للانتخابات

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الثلاثاء مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميكائيل أونمخت آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان المفوضية بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، بحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.

وأكد سفير ألمانيا استمرار دعم بلاده لجهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار.

وأشارت المفوضية إلى أن للقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في دولة ليبيا.