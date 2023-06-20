وزيرة الخارجية تبحث مع السفير الألماني العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، بمكتبها في طرابلس السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما ناقشا مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

من جانبه عبر السفير الألماني عن عمق العلاقات بين ألمانيا وليبيا وحرص الحكومة الألمانية على دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين انتخابية عادلة.

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