الدبيبة يدعو لدعم إنتاج الحبوب وتوزيع “اليوريا”

الوطن| رصد

أكد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة دعم القطاع الخاص في كافة مستوياته، ومنها المزارعون، خاصة في إنتاج القمح والشعير بالجنوب الليبي، معتبرًا أنّ عودة الدوائر الزراعية للعمل والإنتاج من قبل القطاع الخاص لا بد أن يقابلها اهتمام وتشجيع من وزارة الاقتصاد.

وتناول الاجتماع الذي عقده الدبيبة مع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل أبو شيحة، بحضور مديري الإدارات بالوزارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، متابعة ودعم الإنتاج المحلي من الحبوب، وتحديدًا في الجنوب الليبي، وتنظيم توزيع سماداليوريا المنتج من الشركةالليبية للأسمدة.

كما وجه الدبيبة خلال الاجتماع بضرورة تنظيم توزيع سماد اليوريا المنتج من شركة الليبية للأسمدة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروةالحيوانية، وتغطيةاحتياج السوق المحلي، وأن يصل لكافة المزارعين ومنع تهريبه للدول المجاورة.

من جهته قدّم أبو شيحة خطة الوزارة في متابعة الإنتاج المحلي في كافة المجالات ودعمه، مضيفًا أنّ التنسيق جارٍ مع مزارعيالقمحوالشعير في الاستفادة من إنتاجهم وتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة الإنتاج وتحسينه، مؤكدًا دور استقرار الكهرباء في تفعيلالدوائرالزراعية وزيادة إنتاجها.