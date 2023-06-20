الدبيبة يؤكد ضرورة دعم المزارعين بالجنوب الليبي

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة دعم القطاع الخاص في كافة مستوياته، ومنها المزارعون، خاصة في إنتاج القمح والشعير بالجنوب الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل أبو شيحة، بحضور مديري الإدارات بالوزارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لمتابعة ودعم الإنتاج المحلي من الحبوب، وتحديدا في الجنوب الليبي، وتنظيم توزيع سماد اليوريا المنتج من الشركة الليبية للأسمدة.

واعتبر الدبيبة أنّ عودة الدوائر الزراعية للعمل والإنتاج من قبل القطاع الخاص لا بد أن يقابلها اهتمام وتشجيع من وزارة الاقتصاد بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

كما وجه الدبيبة بضرورة تنظيم توزيع سماد اليوريا المنتج من شركة الليبية للأسمدة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وتغطية احتياج السوق المحلي، وأن يصل لكافة المزارعين ومنع تهريبه للدول المجاورة.

واستعرض أبو شيحة خطة وزارة الاقتصاد في متابعة الإنتاج المحلي في كافة المجالات ودعمه، مضيفا أنّ التنسيق جارٍ مع مزارعي القمح والشعير للاستفادة من إنتاجهم وتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة الإنتاج وتحسينه، مؤكدا دور استقرار الكهرباء في تفعيل الدوائر الزراعية وزيادة إنتاجها.