الصول: المجتمع الدولي لا يرغب في تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن المجتمع الدولي لا يرغب في تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.

الصول وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” أشار إلى أن مجلس النواب أنجز ما هو مطلوب منه بشأن القوانين الانتخابية من خلال لجنة 6+6.

كما لفت النظر إلى أن هناك أطرافًا سياسية غير معنية بإصدار التشريعات وقوانين الانتخاب هي من ترفض مخرجات اللجنة.

الصول نوه إلى أن نتائج أعمال لجنة 6+6 لم تكن مرضية للأطراف الدولية المتداخلة في الشأن الليبي كونها تقوض تحكم تلك الأطراف في المشهد الليبي.