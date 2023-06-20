بعد 9 سنوات من الإغلاق .. المغرب تعيّن قنصليْن لها في طرابلس وبنغازي

الوطن| رصد

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في الرباط، اليوم الأربعاء، تعيين قنصليْن عاميْن في ليبيا، استعداداً لإعادة فتح قنصليتيها في العاصمة طرابلس وبنغازي، بعد 9 سنوات من الإغلاق، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها ليبيا خلال العقد الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الخطوة جاءت في إطار حركة التنقلات لأعضاء الدبلوماسية المغربية للعام 2023، التي أخذت بعين الاعتبار الحضور القوي للجالية المغربية في عدد من المناطق بالعالم.

وحسب قائمة القناصل الجدد البالغ عددهم 23 قنصلًا عامًا لقيادة البعثات القنصلية للمغرب في الخارج، فقد جرى تعيين سعيد بنكيران قنصلًا عامًا في مدينة بنغازي، وبوزكري الريحاني قنصلًا عامًا في العاصمة طرابلس.