حماد : على الجميع تقديم التنازلات لأجل مصلحة البلاد والأجيال القادمة

ليبيا – رحب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد بما جاء في إحاطة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا عبد الله باثيلي،الإثنين أمام مجلس الأمن.

حماد دعا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، باتيلي والبعثة الأممية لبذل المزيد من الجهد من أجل جمع كل الفرقاء الليبيين، حول تشكيل حكومة واحدة تشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

وأكد حماد أن الوضع الحالي لا يحتمل المزيد من الانقسام المؤسساتي الذي يدفع ثمنه المواطن قبل الجميع ويزيد من معاناته، ناصحا الجميع بتقديم التنازلات لأجل مصلحة البلاد والأجيال القادمة.