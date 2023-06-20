المشير خليفة حفتر يوجه بتطوير بنغازي لتكون عاصمة اقتصادية وثقافية

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي والفريق الهندسي الاستشاري لشركة “ليد” اليونانية.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة إن الوفد قدم خلال اللقاء شرح كامل لمخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي الحضارية.

وشدد المشير خليفة حفتر خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ المخطط وفقاً للشروط الهندسية والفنية والالتزام بمعايير الجودة، ومعايير التنمية المستدامة لكي تصبح بنغازي واجهة وعاصمةً اقتصادية وثقافية.

وأكد القائد العام اهتمامه بهذا المشروع الاستراتيجي الحيوي الهام الذي يأتي في إطار “التزامنا مع شهدائنا الذين ارتوت بدمائهم الطاهرة مدينة بنغازي من أجل تحريرها من الظلاميين”.

مشيراً إلى أن آهالي وسكان مدينة بنغازي العريقة الأصيلة يستحقون أن تصبح مركزاً اقتصادياً وحضارياً وثقافياً متميزاً.

وكان القائد العام أصدر تعليماته لبلدية بنغازي منذ سنة 2019 بالبدء في اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها اعادة إعمار وتطوير مدينة بنغازي.

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