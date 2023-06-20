القبض على أحد أفراد تشكيلٍ عصابي يمتهن السلب بقوة السلاح بالكويفية

الوطن| رصد

أعلنت مديرية أمن بنغازي مركز شرطة الكويفية عن إلقاء القبض على أحد أفراد تشكيلٍ عصابي يمتهن السلب بقوة السلاح، وذلك على متنمركبة آلية نوع شفرليت بيضاء اللون.

وقد أشارت المديرية، إلى ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة الكويفية عن قيام أربعة أشخاص مجهولين بالهجوم على “مصنعطوب اسمنتي” والاعتداء على العمال مع سلبهم أموالهم وهواتفهم المحمولة.

إذ قام أحد المجهولين بطعن أحد العمال بواسطة سلاح أبيض، كما وكان أحد المهاجمين أيضًا يحمل بيده سلاح ناري، وذكر أن المبلغالمسروق من العمال بلغ 4570 دينار بالإضافة إلى شاشة عرض واسطوانات لغاز الطهي.

من جهته اصدر رئيس المركز لواء محمد امراجع تعليماته بالبحث والتحري وضبط أفراد هذا التشكيل العصابي، وتم خروج أعضاءالتحريات بإمرة رئيس الوحدة إلى مكان الواقعة للمعاينة وجمع المعلومات وأخذ أوصاف المركبة.

ليتم القبض على المتهم يقود السيارة المشتبه بها أثناء اجراء إحدى الاستيقافات بمنطقة الكويفية والتي استمرت لعدة أيام، وبالاستدلالمع المتهم تبين إنه يُدعى ع.ف من مواليد 2000 واعترف بما نسب إليه، كما واعترف بعدة عمليات سطو مسلح وسلب سابقة برفقته ثلاثةأشخاص آخرين وتم تسليمه إلى قسم التحريات العامة كونه مطلوب لديهم للتوسع في الاستدلال معه.