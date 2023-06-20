أبوزريبة: نقدر حرص باتيلي على إجراء الانتخابات بناءً على مخرجات 6+6

رحب النائب علي أبوزريبة، عضو مجلس النواب، بإحاطة المبعوث الأممي في ليبيا أمام مجلس الأمن عبدالله باتيلي، قائلا:” نقدر عاليا حرصه على إجراء الانتخابات بناء على مخرجات 6+6.

وقال أبوزريبة، في بيانه:” ندعو لخطوات أكثر فاعلية لاستكمال إجراء الانتخابات وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة تشرف عليها”.

وأشاد باتيلي، بإحاطة المندوب الأمريكي، والتي تبنّت موقفاً مسؤولاً إزاء ما تعرضت له مدينة الزاوية من قصف طال المدنيين وعرض حياتهم لخطر مباشر، من أجل مصالح سياسية ضيقة.

وتابع:” في هذا الصدد أدعو كل القوى الوطنية إلى التفاعل الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي، والاستفادة من الإرادة الدولية الداعمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية التي استنزفت المؤسسات الليبية”.

ودعا أبوزريبة، المعرقلين للانتخابات والمستفيدين من الوضع الراهن إلى العقلانية السياسية وتغليب مصلحة الوطن العليا.