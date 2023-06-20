حفتر يؤكد على ضرورة تنفيذ المُخطط الحضاري لمدينة بنغازي وفقاً للشروط الهندسية والفنية

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أكد القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء على ضرورة تنفيذ المُخطط الحضاري لمدينة بنغازي وفقاً للشروط الهندسية والفنية والالتزام بمعايير الجودة، ومعايير التنمية المستدامة لكي تُصبح بنغازي واجهةً وعاصمةً اقتصادية وثقافية.

وأضاف حفتر خلال استقباله رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي والفريق الهندسي الاستشاري لشركة “ليد” اليونانية، في مقر القيادة العامة بأنه أصدر تعليماته لبلدية بنغازي منذ سنة 2019 بالبدء الفوري في اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها اعادة إعمار وتطوير المدينة.

وتابع القائد العام :”اهتمامنا بهذا المشروع الاستراتيجي الحيوي الهام يأتي في إطار التزامنا مع شهدائنا الذين ارتوت بدمائهم الطاهرة مدينة بنغازي من أجل تحريرها من الظلاميين”.

وذكر :”كذلك يستحق أهالي وسكان مدينة بنغازي العريقة الأصيلة أن تصبح مركزاً اقتصادياً وحضارياً وثقافياً متميزاً”.

يشار إلى أن وفد الشركة اليونانية قام بتقديم شرح كامل لمُخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي الحضارية.