الكوني يشدد على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية لتأمين الحدود

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الاثنين، أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة، على الحدود البرية والبحرية.

وجاء ذلك خلال لقاء الكوني مع مستشار رئيس الأركان العامة للشؤون الأمنية والحدود اللواء محمد اللاكري، ورئيس هيئة العمليات برئاسة الأركان اللواء عبدالفتاح البلوق، ومدير إدارة الاستطلاع بهيئة العمليات العميد كمال الهاشمي.

بدوره، شدد الكوني على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية لتأمين الحدود في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار، وانجع السبل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب، والإرهاب.