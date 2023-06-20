“المنقوش” تناقش مع نائبة المبعوث الأممي التنمية المستدامة وأوضاع النازحين في ليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في طرابلس، مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إن اللقاء ناقش التعاون مع الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة والتقدم المحرز فيه، و كذلك الاجتماع رفيع المستوى المزمع عقده في طرابلس لتوحيد الجهود تحت مظلة التنمية المستدامة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء بحث أيضاً جهود متابعة أوضاع النازحين، تزامناً مع جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالنازحين.

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