“السايح وأونماخت” يبحثان مستجدات العملية الانتخابية

الوطن| رصد

التقى رئيس مجلس المفوضية “عماد السايح” بديوان المجلس اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا “ميكائيل أونمخت” والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية “أبوبكر مرد“.

وبحث اللقاء آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، كما بحث ما يمكن تقديمه من الدعموالخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعاييرالدولية.

وأكد “أونماخت“ على استمرار دعم بلاده لجهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخب الليبيوتطلعاته نحو السلم والاستقرار.