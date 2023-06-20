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“السايح وأونماخت” يبحثان مستجدات العملية الانتخابية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

التقى رئيس مجلس المفوضية  عماد السايحبديوان المجلس اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبياميكائيل أونمختوالوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضيةأبوبكر مرد“.

وبحث اللقاء آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، كما بحث ما يمكن تقديمه من الدعموالخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعاييرالدولية.

وأكدأونماخت  على استمرار دعم بلاده لجهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخب الليبيوتطلعاته نحو السلم والاستقرار.

الوسوم

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الوطن الليبية

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