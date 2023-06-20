نصية: باتيلي يركز على قشور الأزمة بالملف الليبي

أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية؛ توافق مجلسي النواب والدولة، حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، مبديًا استغرابه من محاولات باتيلي إخفاء ذلك عبر إحاطته أمام مجلس الأمن

وقال نصية في تصريحات صحفية، “نستغرب تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التي تفيد بعدم التوافق في المسائل السياسية بين الأجسام التشريعية”

وأضاف أن “مجلسا النواب والدولة الاستشاري متفقان على التعديل الدستوري الـ 13 ومخرجات لجنة 6+6 المنبثقة عنه”.

وتابع أن “باتيلي يركز على قشور الأزمة بالملف الليبي ويبتعد بقصد أو غير قصد عن بحث أسباب الإشكال الحقيقي”، مردفًا أنه “ابتعد عن الحياد والاتزان وصار متحيزا لطرف دون الآخر لأسباب غير معلومة ولربما كان الاستقطاب المحلي والدولي أحد أسباب قيامه بذلك”.

وختم موضحًا أن باتيلي” يركز بشكل كبير على مسألة السلطة التنفيذية وبقائها كما هي لأسباب غير معلومة”.