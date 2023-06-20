الكوني يبحث مع القائم بالأعمال الياباني تطوير العلاقات في مجال التقنية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا “ماساكي أماديرا “، الذي قدم احاطة عن رغبة بلاده تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وأكد “الكوني”، في بيان للمجلس الرئاسي، على أهمية العلاقات الليبية اليابانية وسبل تطويرها في عديد المجالات، لاسيما الاقتصاد، التقنية، التعليم، لما لدولة اليابان من خبرة رائدة في هذه المجالات.

وأشاد “ماساكي أماديرا “، خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس بجهود المجلس، الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مؤكداً استمرار دعم بلاده لكل الجهود التي تساهم في اجراء الانتخابات.