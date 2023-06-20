المغرب تعلن تعيين قنصليين جديدين في طرابلس وبنغازي

أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن تعيين قنصليين جديدين في ليبيا ضمن 23 قنصلاً عينتهم في إطار عملية الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الخارجية.

وذكرت الخارجية المغربية أن هذه الحركة الانتقالية أخذت بعين الاعتبار الحضور القوي للجالية المغربية في عدد من المناطق بالعالم، مشيرة إلى أنه وفي هذا الصدد، سيتم إعادة فتح مركزين قنصليين بليبيا، ويتعلق الأمر بطرابلس وبنغازي.

وعينت وزارة الخارجية المغربية سعيد بنكيران، قنصل في مدينة بنغازي، وبوزكري الريحاني، قنصل في مدينة طرابلس.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أعلن في مايو الماضي عن قرب إعادة فتح قنصليتي المغرب في طرابلس وبنغازي بعد إغلاق دام قرابة 9 سنوات.

وذكر بوريطة، حينها أنه من المرجح إعادة فتح القنصليتين خلال فصل الصيف، لافتاً إلى أن إعادة فتحهما بسبب وجود جالية مغربية كبيرة في ليبيا.

وكانت المغرب أغلقت القنصليتين في عام 2014 عقب عملية “فجر ليبيا” الإجرامية التي نفذتها الميليشيات في ليبيا.