بعد هروبه من ليبيا بتهم قتل عمد.. “ليلو كينغ المصراتي” في قبضة السلطات المالطية بتهم غسل أموال

الوطن| رصد

استمعت محكمة في مالطا، أمس الاثنين، إلى أقوال المواطن الليبي محمد المصراتي الشهير بـ”ليلو الكينغ المصراتي” في تهم موجهة إليه تتعلق بغسل الأموال، فيما أشارت صحف مالطية إلى أنه مطلوب في طرابلس لتورطه بمجموعة من الجرائم تتراوح ما بين القتل العمد إلى تهريب المخدرات، وفقاً لما أدلى ضابط شرطة يعمل كضابط ارتباط بالإنتربول بشهادته للمحكمة.

وقال ضابط الانتربول إن السلطات في طرابلس اتصلت بشرطة مالطا للإبلاغ عن حالة شخص مطلوب، اسمه، ورقم جواز سفره، ومسقط رأسه وتاريخ ميلاده، وصوره واسم والده، كلها تتطابق مع “ليلو كينج”.

وخلال الاستجواب، شكك محامي الدفاع عن المصراتي، في مصداقية السلطات الليبية، نظراً إلى الحرب الأهلية في البلاد، فيما قال الشاهد ضابط الانتربول إن الوثائق الرسمية صدرت عن الإنتربول في طرابلس، الذي كان على قدم المساواة مع الإنتربول فلوريانا.

وكان المصراتي في مالطا كلاجئ، بعد أن مُنح هذا الوضع في عام 2015. وقد سُحب هذا الوضع الشهر الماضي، وتم القبض عليه خلال مداهمة للشرطة في سانت جوليان، في مايو الماضي مع اثنين آخرين، واتهم بعد ذلك بغسل الأموال والتهرب الضريبي والمشاركة في الجريمة المنظمة.

وقبل أيام وجهت السلطات في مالطا الاتهام لشقيق “ليلو كينغ” وشريكه بالتورط في مزاعم تخويف شاهد يدلي بدلوه خلال الإجراءات الجنائية ضد محمد علي أحمد المصراتي المتهم بجرائم غسيل الأموال ومخالفات قانونية أخرى.

ووفقا لتقرير صحفي مالطي تم حبس الليبيين مهند علي أحمد المصراتي البالغ من العمر 31 عاما ومحمود مصطفى محمد ذو الـ27 عاما احتياطيا بتهمة محاولة ترهيب الشاهد المستترة هويته بأمر القضاء بعد أن اقتربا منه لطلب تضليل المحكمة عند الإدلاء بشهادته حول سيارة رينج روفر تحمل عبارة “ليلو الكنغ” في لوحة أرقامها.