المشير حفتر: يجب أن تصبح بنغازي واجهةً وعاصمةً اقتصادية وثقافية

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة؛ رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي والفريق الهندسي الاستشاري لشركة “ليد” اليونانية.

وأوضح الحساب الرسمي للقيادة العامة، أن الوفد الزائر قام بتقديم شرح كامل لمُخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي الحضارية،

ومن جانبه أشار القائد العام إلى أنه “أصدر تعليماته لبلدية بنغازي منذ سنة 2019 بالبدء الفوري في اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها إعادة إعمار وتطوير مدينة بنغازي”.

وشدد المشير حفتر ، على “ضرورة تنفيذ المُخطط وفقاً للشروط الهندسية والفنية والالتزام بمعايير الجودة، ومعايير التنمية المستدامة لكي تُصبح بنغازي واجهةً وعاصمةً اقتصادية وثقافية”.

وقال المشير؛ إن “اهتمامنا بهذا المشروع الاستراتيجي الحيوي الهام يأتي في إطار التزامنا مع شهدائنا الذين ارتوت بدمائهم الطاهرة مدينة بنغازي من أجل تحريرها من الظلاميين”.

وختم القائد العام موضحًا أن “أهالي وسكان مدينة بنغازي العريقة الأصيلة يستحقون أن تصبح مدينتهم مركزاً اقتصادياً وحضارياً وثقافياً متميزاً”.