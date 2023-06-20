السفير الألماني يؤكد للسايح استمرار دعم بلاده لجهود المفوضية لإنجاز الانتخابات

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أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميكائيل أونمخت، اليوم الثلاثاء، على استمرار دعم بلاده لجهود مفوضية الانتخابات في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية.

وشدد أونمخت خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح على ضرورة أن تعبر الانتخابات عن إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار.

وبحث اللقاء آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها.

كما استعرض الجانبان ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وتطرق السايح وأونمخت سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.