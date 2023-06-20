باتيلي يطلع المجلس الرئاسي على إحاطته أمام مجلس الأمن حول ليبيا

التقى نائبا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وأطلع باتيلي، المجلس على ملخص إحاطته لمجلس الأمن، أمس الإثنين، ونتائج لقاءاته الأخيرة مع مختلف الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وبحث اللقاء أخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار.

وأكد النائبان أهمية مشاركة الجميع في حل الأزمة الليبية دون اقصاء، وصولاً لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة وشفافية يقبل بنتائجها الجميع.

وأشاد باتيلي، بجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، باعتباره الشريك الرئيسي للبعثة الأممية في العملية السياسية.

وجدد تأكيد استمرار دعم البعثة، لمشروع المصالحة الوطنية الذي وصل إلى مراحل متقدمة، بالتحضير للمؤتمر الجامع المزمع عقده خلال الأشهر القادمة.