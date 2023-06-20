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إيطاليا والجزائر تبحثان مستجدات الأزمات في ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج أحمد عطاف مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مستجدات الأزمات في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء، وكذلك قضية الصحراء الغربية.

وناقش الطرفان تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات اللقاءات والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين على أعلى مستوى، وبشكل خاص زيارة رئيس الجمهورية الجزائرية منتصف العام الماضي إلى إيطاليا وباقي الزيارات التي تلقاها قبل وبعد ذلك من قبل نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا ومن رئيسة مجلس الوزراء جورجيا ميلوني.

الوسوم

#الأزمة الليبية ايطاليا ليبيا وزير الشؤون الخارجية في الجزائر

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الوطن الليبية

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