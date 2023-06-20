رئيس البرلمان المصري: القاهرة لن تدخر جُهدا لدعم التسوية السياسية للأزمة الليبية

أكد رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، أن الدولة المصرية لن تدخر جُهدا لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية انطلاقا من ثوابت راسخة لا تقبل التجزئة ألا وهي حق الليبيين في الحفاظ على هُويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم وبناء مؤسسات الدولة الليبية ورفض التدخلات الخارجية.

وقال جبالي، على خلفية زيارته لمجلس النواب الليبي أمس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، التي عقدت اليوم الثلاثاء: “هناك تاريخ طويل ومُمتد وراسخ بين مصر وليبيا، قوامه الأساسي الأخوة والتكاتف ووحدة المصير، وهو النهج الذي تستند إليه القيادة السياسية المصرية خلال تقديمها أشكال دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا”.

وأضاف “في إطار حرص مجلس النواب المصري على تأدية دوره الفعال والرائد لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية في مُحيطها العربي، وهو الدور الذي يأتي في إطار المقاربة المصرية الشاملة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي، شاركنا على رأس وفد من مجلسكم المُوقر في زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبي الشقيق، تأتي في إطار الحرص المصري الدائم على إبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا خلال مسيرتهم نحو إستعادة استقرار الدولة الليبية وبناء مؤسساتها”.

وتابع “نقلت دعم نواب البرلمان المصري الصادق إلى الأشقاء الليبيين، وأعربنا خلال زيارتنا عن دعمنا الراسخ لمجلس النواب الليبي ودوره في قيادة الحوار الليبي – الليبي، باعتباره السلطة المُنتخبة من جانب الشعب الليبي. ودعوت الأشقاء في ليبيا إلى تغليب المصلحة الليبية، ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة الليبية، اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل تحقيقا للهدف المنشود الذي نرجوه جميعا، وهو عودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة ووضعها على مسار التنمية والبناء بما يُحقق الرخاء للشعب الليبي الشقيق”.