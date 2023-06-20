العلاقي: ما يحدث الآن في ليبيا عبثًا دستوريًا بمباركة البعثة الأممية

وصف محمد العلاقي، الخبير القانوني، أن ما يحدث الآن في ليبيا عبثًا دستوريًا بموافقة ومباركة البعثة الأممية.

وقال “العلاقي”، في منشور له بفيسبوك، موجهًا حديثه للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ورؤساء الأحزاب الليبية؛ “حقا قد تسقط في يدي!! ذلك أني في حياتي المهنية لم أرى عبثا دستوريا بموافقة بعثة الدعم في ليبيا ومباركته؛ رغم أنه لا يستقيم منطقا ولا يؤدي إلى النتيجة المبتغاة”.

وتابع؛ “ذلك أني وغيري من زملائي المحامين لم نفهم في إعادة الانتخابات للمترشحين الأوائل حتى لو تحصل أحدهم على 50+1 بما يستفاد منه أنه ليس هناك نية لتكملة الانتخابات والسؤال الذي يفرض نفسه بحق ما هي الغاية من وضع هذا النص؟”.

وأردف متسائلًا: “ثم لماذا تبارك بعض الأحزاب هذا العبث والإجابة أما أنها لم تفهم النصوص! أو أنها أيضا لا تريد انتخابات كمجلسي النواب والدولة اللذان باركا هذه النصوص التي يعلمون أنها لن تأتي بنتيجة نذكر!”.