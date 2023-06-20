ناكر: تمت مناقشة ورقتي في منتدى الأحزاب والانتخابات الذي أطلقته المفوضية

أعلن رئيس ما يسمى بـ”حزب القمة”، عبد الله ناكر، أنه تمت مناقشة ورقة حزبه المتعلقة بالانتخابات، في منتدى الأحزاب والانتخابات الذي أطلقته المفوضية.

وقال بيان صادر عن ناكر: “مشاركة حزب القمة في المنتدى الأول للأحزاب والانتخابات الذي أطلقته المفوضية العليا للانتخابات بالتعاون مع الجامعة المفتوحة تحت شعار الحزب الداعم والدافع للعملية الانتخابية وتم تقديم ومناقشة ورقة الحزب بهذا الخصوص وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية الاثنين 19 يونيو 2023م”، على حد تعبيره.

وأضاف البيان “كان المنتدى قد ناقش في جلساته مكانة الأحزاب السياسية في التشريعات الليبية عموما والانتخابية خصوصاً وأثرها على إثراء العملية الديمقراطية، ودور الأحزاب السياسية في التأثير على جودة مدخلات ومخرجات العملية الانتخابية، ودور الأحزاب السياسية في الرفع من نسب المشاركة في العملية الانتخابية. الرقابة الحزبية ودورها في العملية الانتخابية”، وفقا لوصفه.

وتابع “خلص المنتدى إلى جملة من التوصيات أكدت على رفع الوعي المجتمعي بأهمية التعددية الحزبية وفتح جسور التواصل والتعاون بين الأحزاب والمفوضية للرفع من مستويات التوعية والمراقبة الانتخابية، ووضع التشريعات الداعمة لعمل الأحزاب كإحدى أدوات التحول الديمقراطي”، بحسب البيان.