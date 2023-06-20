الدباشي: باتيلي لم ولن يقدم أي مبادرة لتقريب وجهات النظر في المسائل الخلافية

قال إبراهيم الدباشي سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي إن “المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قدم إحاطة إلى مجلس الأمن أكد فيها أنه مستمع جيد لكل من التقاهم، ولم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لدوره في إيجاد الحلول”

وأضاف الدباشي في تدوينة بفيسبوك؛ أن باتيلي بذلك أكد “أنه لم يقدم ولن يقدم أي مبادرة لتقريب وجهات النظر في المسائل الخلافية التي ما زالت قائمة بين المتحاورين”.

وتابع أن المبعوث الأممي “حدد المسائل المختلف عليها في أربعة مسائل واعتبر أن تشكيل حكومة بديلة لحكومة الدبيبة إحداها”.

وأردف الدباشي أنه “من الصعب أن يفهم الليبيون لماذا اعتبر باتيلي تشكيل حكومة جديدة أحد الخلافات القائمة رغم أن الليبيين وصلوا إلى قناعة بأن أكبر عائق للانتخابات هو الدبيبة وأن مجلسي النواب والدولة متفقان على تغييره؟”.

وتساءل “هل فعلًا يؤمن باتيلي بأن الانتخابات ممكنة في ظل حكومة الدبيبة أم أن الوظيفة بالنسبة له أصبحت بزنس وانزلق إلى المستنقع النتن الذي يسبح فيه موظفو بعثتة؟”.

وواصل طرحه تساؤلاته قائلًا “هل أصبح مثل سابقيه ينفذ تعليمات دول كبرى تقول لكل رئيس جديد للبعثة تصريحًا أو تلميحًا تظاهر بانك تعمل ولا تعمل شيئًا!”.

وأشار الدباشي إلى أن “كل بعثات الأمم المتحدة تعمل كوسيط نزيه وتقدم مقترحات لحل الإشكالات التي تظهر بين المتفاوضين إلّا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فهي دائمًا إما متفرجة أو إلى جانب أحد الأطراف بسلبيتها”.

وأردف مبينًا أن البعثة الأممية “ثبت فشلها التام في القيام بكل مهامها وأنها جزء من الأزمة ولن تكون جزءًا من الحل”.

وختم موضحًاأنه يجب “على من بيدهم الأمر من الليبيين أن يحكِّموا ضمائرهم وينحازوا إلى الوطن ويفسحوا الطريق للانتخابات لنتخلص من الهيمنة الأجنبية وفساد الأمم المتحدة”.