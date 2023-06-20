ليبيا: ضمن قائمة الدول الأعلى ديونا نسبة للناتج المحلي خلال 2023

نشر موقع worldpopulationreview قائمة تكشف ترتيب الدول صاحبة الديون الأعلى نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العامل الحالي 2023.

وتتصدر فنزويلا القائمة بنسبة 350%، وتضم القائمة 4 دول عربية، حيث تأتي السودان في المرتبة الثالثة، فيما تاتي لبنان في المرتبة الخامسة، أما ليبيا فتأتي في المرتبة الثامنة على القائمة، وتأتي مملكة البحرين في المرتبة ما قبل الأخيرة بنسبة 128% وتتساوى بهذه النسبة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

فنزويلا – 350%

اليابان- 266%

السودان- 259%

اليونان- 206%

لبنان- 172%

جمهورية كابو فيردي- 157%

إيطاليا- 156%

ليبيا – 155%

البرتغال- 134%

سنغافورة- 131%

البحرين- 128%

الولايات المتحدة الأمريكية- 128%