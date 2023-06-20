المغرب يعيد فتح قنصليتيه في طرابلس وبنغازي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية عن إعادة فتح قنصليتها في مدينتي طرابلس وبنغازي بعد نحو 9 سنوات من الإغلاق، وذلك وفق ما أعلنته الوزارة في بيان لها.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أنه تم تعيين “سعيد بنكيران” قنصلا عاما في بنغازي، و”بوزكري الريحاني” قنصلا عاما في طرابلس.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن وصول طائرة ليبية تحمل مساعدات طبية إلى مدينة بورتسودان في دولة السودان.

وذكرت الوزارة، أن طائرة ليبية تحمل مساعدات طبية وصلت إلى السودان، وذلك في إطار مساندة دولة ليبيا للشعب السوداني الشقيق وانطلاقاً من المسؤولية الأخوية لهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها.