عبد الله الكبير: إحاطة باتيلي تمثل اعترافا ضمنيا بفشل مسار بوزنيقة

عبر المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، عن خيبة أمله من إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وأشار الكبير، في تصريح صحفي، إلى أن “التوافق لا يجدي بشأن نتائج مفاوضات لجنة (6+6) مادام هناك رفض من طيف واسع، ما يعني اعترافا ضمنيا من باتيلي بفشل مسار بوزنيقة”.

وقال الكبير، إن “باتيلي يرى أن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى اتفاق سياسي بين أبرز الفاعلين وهي رسالة خاصة لعقيلة والمشري مفادها أن تشكيل الحكومة لن يكون حكرا على مجلسي النواب والدولة”.

وأضاف أن “كل مناورات مجلسي النواب والدولة والأطراف المرتبطة بهما، هدفها ليس إجراء الانتخابات، وإنما تكمن في تشكيل حكومة جديدة لنهب المزيد من السلطة والنفود”.

ولفت الكبير إلى أن “الإحاطة كانت بالمجمل مخيبة للامال، ولم يبزغ منها أي بصيص في انفراجة قريبة كإعلان البعثة عن الشروع في تنفيذ الانتخابات عبر مبادرة جديدة”.

وختم موضحًا أن “إشراف مجلسي النواب والدولة يعد من فكاهات الزمن الكوميدي الذي تعيشه البلد في السنوات الأخيرة”.