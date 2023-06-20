مصادر تربوية توضح حقيقة تحديد نسب النجاح وموعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية

أوضحت مصادر تربوية اليوم الثلاثاء، حقيقة الانباء المتداولة بشأن تحديد نسب النجاح وموعد اعلان نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023 – 2022 .

وقالت المصادر أن جميع ما يتم نشره من نسب نجاح وتحديد يوم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 غير صحيحة وعار من الصحة ومجرد شائعات متداولة، مضيفةً أنه سيتم نشر يوم النتيجة وموعد إعلانها ورابطها فور إعلان وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء.

وبحسب اللجنة العليا لامتحانات الشهادة العامة فإن اعلان نتيجة مرحلة التعليم الاساسي سيكون قبل عيد الاضحى المبارك.

وفي وقت سابق، شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج قبل عيد الاضحى المبارك، في حال استطاعت الوزارة من اكمال عملية التصحيح ورصد الدرجات وادخلها إلى منظومة نتائج الامتحانات.

وكان المركز الوطني للامتحانات أعلن الانتهاء من عملية عد وفرز أوراق إجابة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بعد أن استلمها موظفي المركز من مختلف المدت والمناطق بكامل التراب الليبي.

وقال مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود إن عملية اعتماد النتائج تجرى عبر ثلاثة مراحل أولها مرحلة العد والفرز ويتم فيها التحقق من استلام أوراق الإجابة ومن ثم مرحلة المسح بالماسحات الضوئية ورصد درجات الإجابة الصحيحة وكذلك مرحلة جمع الدرجات النهائية (أعمال السنة، الامتحانات المدرسية، امتحانات الدور الأول) بالمنظومة واحتساب النتائج النهائية للتلاميذ.