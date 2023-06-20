معزب: “باتيلي” اعتبر جهود 6+6 غير كافية.. ويجب وجود اتفاق جديد لحلّ الأزمة

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري “محمد معزّب” أن المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” اعتبر جهود لجنة 6+6 غير كافية ولن تؤدي مخرجاتها إلى إجراء الانتخابات وأنه يجب وجود اتفاق سياسي جديد لحلّ الأزمة.

وأضاف “معزّب” في تصرحات صحفية، أن الاتفاق السياسي الجديد يتطلب لجنة حوار، وأنه بدون وجود هذا الاتفاق فإن أحكام القوانين ستظل غير قابلة للتطبيق وقد تؤدي إلى أزمة جديدة بحسب وصف باتيلي.

وأشار معزّب إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير “خليفة حفتر” يدركان أن الانتخابات لن تقود المشير حفتر لسدّة الرئاسة لعدم قدرته على الالتزام بشروط الترشح ولا يثق بأن تكون النتيجة في صالحه، ولذلك يسعيان لجني الثمار بسرعة وهذا لا يمكن إلا بتشكيل حكومة جديدة تتفق عليها الأطراف الرئيسية في الصّراع. على حد قول معزب. .