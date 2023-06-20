ليبيا تحصد ذهبية البوتشي بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في برلين

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توج اللاعب يوسف يامن بالميدالية الذهبية في لعبة البوتشي بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في تصنيف M02 برلين 2023.

ونجح يوسف في السيطرة على المباريات والتفوق على جميع منافسيه، حيث انطلقت مشاركته في المنافسات بفوز ساحق على منافسه واين جوانلوك بنتيجة 9-0، واستمر في تحقيق انتصارات متتالية.

وكانت المباراة النهائية للفوز بالميدالية الذهبية مثيرة للغاية، حيث واجه يوسف يامن اللاعب ويناند سوانيبويل من الأولمبياد الخاص جنوب أفريقيا ، الذي قدم أيضًا أداءً مميزًا خلال البطولة، وتمكن من تحقيق فوز ساحق بنتيجة 7-0.

وبعد اختتام المنافسة، حصل يوسف يامن على الميدالية الذهبية التي تعتبر أول مشاركة دولية يشارك بها.